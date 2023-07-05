Российский аналог Zara Home и H&M выйдет на рынок в РФ осенью

Российский аналог Zara Home и H&M выйдет на рынок в РФ осенью. Об этом сообщает ТАСС.

Российский аналог зарубежных компаний будет называться Redecoro. В ближайшие два года владельцы компании планируют открыть до 50 магазинов в России и СНГ.

Управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова сообщила, осенью 2023 года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. В дизайне коллекции сочетаются элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля.

Продукци. будут производить в России, Турции, Индии и Китае.