Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в направлении села Клещеевка
Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в направлении села Клещеевка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в командовании группировки войск «Юг».
По словам собеседника агентства, авиация и артиллерия в настоящее время уничтожают остатки сил противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено.
Ранее появилась информация о том, что Клещеевку взяли ВСУ. Советник Дениса Пушилина Ян Гагин опроверг это.