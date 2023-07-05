При пожаре под Новомичуринском пострадал мужчина. Об этом сообщило
Возгорание случилось во вторник, 4 июля, примерно в 11:30, в дачном товариществе «Елизаветино».
Когда по вызову приехали спасатели из новомичуринского филиала ООО «Центр 112», соседи помогали хозяевам тушить огонь. Протянули шланги с водой, использовали два огнетушителя. Площадь возгорания — 25 квадратных метров. Огонь повредил все деревянные перекрытия.
Предполагается, что пожар начался на кухне, где стоял газовый баллон. Женщина, отдыхавшая в комнате, не пострадала. Ее 66-летнего супруга увезли на «скорой» и госпитализировали в Новомичуринскую МРБ. Он получил ожоги и, по словам главврача учреждения Натальи Черницыной, находится в состоянии средней тяжести.
Сотрудники пожнадзора и полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.