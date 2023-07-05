Полиция разыскивает очевидцев смертельного наезда на пешехода на улице Черновицкой
Полиция разыскивает очевидцев смертельного наезда на пешехода на улице Черновицкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел 30 июня, примерно в 15:33, вблизи дома № 22/46 на улице Черновицкой. 46-летний рязанец, на автомобиле «НЕФАЗ», по предварительной информации, совершил наезд на пешехода — 44-летнего местного жителя.
В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, д.№ 12 корпус 1, кабинет 12.