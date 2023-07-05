МТС увеличила скорость мобильного интернета в Железнодорожном районе Рязани

МТС увеличила скорость мобильного интернета в Железнодорожном районе Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в одном из крупнейших районов города скорость передачи данных в сети МТС выросла на 30%.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом в нескольких локациях Железнодорожного района Рязани. Здесь расположены густонаселенные городские кварталы, школы, вузы, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, поликлиники, часть Центрального парка культуры и отдыха, стадион ЦСКА и торговые центры, где проживает более 120 тысяч человек.

Местные жители получили возможность даже в часы повышенной нагрузки на сеть на высокой скорости пользоваться всеми цифровыми сервисами, приложениями торговых сетей и банков, смотреть фильмы в HD-качестве, общаться с друзьями по видеосвязи, обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.

Район также является важной транспортно-логистической зоной: здесь находятся Ряжский элеватор, завод ЖБИ, предприятия нефтехимии и другие крупные предприятия; расположены складские базы и погрузочно-разгрузочные терминалы логистических компаний, точки общепита, автосервиса, гостиницы.

«Через Железнодорожный район проходит и участок федеральной трассы М5 „Урал“. Со временем трафик по ней только возрастает. Мы разместили новое телеком-оборудование с запасом емкости для обеспечения мобильным интернетом на высоких скоростях и на трассе, и на прилегающих территориях. Скоростной мобильный интернет обеспечит автомобилистов хорошей связью, позволит подключать датчики мониторинга грузопотоков, систему безопасности в пути, другие сервисы экосистемы МТС», — отметил директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

Ранее МТС в Рязанской области улучшила качество связи на участках трассы М5 в районе Шацка, где находится крупная транспортная развязка в направлении Касимова и Тамбова.