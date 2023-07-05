Мэрия Рязани отреагировала на петицию об увольнении директора школы № 63

Мэрия Рязани отреагировала на петицию об увольнении директора школы № 63. Пост появился на сайте ведомства.

Авторы петиции считают, что с приходом нового директора «все рушится на глазах», а все «уважаемые педагоги уволились» от натиска и неуважения нового руководителя.

«Успеваемость снизилась до нуля. Набрала молодых учителей, большинство после института и, видимо, удаленки, знаний не дают, ставят неудовлетворительно всему классу. Тетради с домашним заданием не проверяют», — пишет автор петиции.

В мэрии сообщили, что управление образования изучило положение с педагогическими кадрами в школе № 63.

«Людмила Илюкина назначена на должность директора учебного учреждения в 2020 году. Она прошла соответствующую аттестацию, дисциплинарных взысканий не имеет. В школе осуществляется контроль за профессиональной деятельностью всех учителей», — сообщает мэрия.

В администрации уточнили, что в педагогическом коллективе есть более опытные специалисты, но он также постепенно пополняется новыми молодыми кадрами. В 2023 году из школы уволились пять педагогов: один — в связи с переездом, еще два в связи с перерасчетом пенсии и два в связи с переходом на работу в новую школу № 76 в Кальном.

«Вместе с тем, за последние три года в школу принято 12 молодых сотрудников, имеющих дипломы о высшем образовании с отметками „хорошо“ и „отлично“. Организована система наставничества, молодые специалисты участвуют в различных проектах и конкурсах, совершенствуют свое профессиональное мастерство», — написали в посте.

В мэрии подчеркнули, что на протяжении трех лет ученики школы показывают 100% успеваемость, успешно проходят государственную итоговую аттестацию (ЕГЭ и ОГЭ). С 2020 по 2023 год по результатам независимой оценки качества образования ГИА-9 и ГИА-11 показатели у учеников 63-й школы выросли по всем предметам. В 2023 году пять 11-классников окончили школу с золотой медалью, семь 9-классников получили аттестат с отличием.

В мэрии заявили, что администрация школы № 63 открыта для контакта и готова к диалогу с родителями учеников. Родителям предлагают договориться о встрече и лично обсудить все волнующие вопросы. Время встречи можно согласовать по телефонам 41-41-90, 41-16-82.