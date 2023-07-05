Касимовец лишился автомобиля за езду в нетрезвом виде

40-летнего жителя Касимова наказали за повторную езду в нетрезвом виде (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Некоторое время назад мужчину уже судили по административной статье за то, что он ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему дали штраф в размере 15 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Вскоре сотрудники ГИБДД опять остановили этого мужчину в нетрезвом состоянии. В этот раз в отношении него было возбуждено уже уголовное дело.

Суд конфисковал у водителя автомобиль в доход государства, а также назначил ему 120 часов обязательных работ и снова лишил его прав на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и депутаты Госдумы предложили направлять конфискованные автомобили на нужды СВО.