«Известия»: мошенники начали размещать в подъездах домов объявления о замене ключей
Мошенники начали размещать в подъездах домов объявления о замене ключей. Об этом
По его словам, мошенники распространяют ложную информацию о скорой замене домофона в подъезде. Листовки дополняют QR-кодом, ведущим на сайт, чтобы ускорить процесс обращения от жильцов.
На сайте жильцы должны указать адрес, количество необходимых ключей по цене 300 рублей за экземпляр и реже номер телефона. Для оплаты услуги мошенники просят переводить деньги на банковскую карту.
Эксперт рекомендовал гражданам не переходить на подобные сайты, предварительно не уточнив в управляющей компании их актуальность.