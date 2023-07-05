«Известия»: мошенники начали размещать в подъездах домов объявления о замене ключей

Мошенники начали размещать в подъездах домов объявления о замене ключей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергея Трухачева.

По его словам, мошенники распространяют ложную информацию о скорой замене домофона в подъезде. Листовки дополняют QR-кодом, ведущим на сайт, чтобы ускорить процесс обращения от жильцов.

На сайте жильцы должны указать адрес, количество необходимых ключей по цене 300 рублей за экземпляр и реже номер телефона. Для оплаты услуги мошенники просят переводить деньги на банковскую карту.

Эксперт рекомендовал гражданам не переходить на подобные сайты, предварительно не уточнив в управляющей компании их актуальность.