8 июля рязанцам расскажут об NFT

В эту субботу, 8 июля, в сквере у Городских рядов состоится новая встреча в рамках проекта «Городской лекторий». Интернет-предприниматель, криптоэнтузиаст и NFT-евангелист Валерий Андряшин поможет разобраться, что такое NFT — доступно и с инструкцией по применению.
Он расскажет:
— как невзаимозаменяемые токены (NFT) связаны с блокчейном и криптовалютами;
— практические примеры использования NFT в искусстве, музыке, играх, недвижимости и других областях;
— как создать свой NFT и извлечь из него прибыль.
Все, кто придут на встречу с гаджетами, смогут сразу же создать свой NFT.
По традиции, партнер лектория — АНО «Цифровой регион», который отвечает за викторину, призы и техническую поддержку мероприятия.
Вход свободный, начало в 19:00, сквер у Городских рядов, центральная сцена.
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