8 июля рязанцам расскажут об NFT

В эту субботу, 8 июля, в сквере у Городских рядов состоится новая встреча в рамках проекта «Городской лекторий». Интернет-предприниматель, криптоэнтузиаст и NFT-евангелист Валерий Андряшин поможет разобраться, что такое NFT — доступно и с инструкцией по применению.

Он расскажет:

— как невзаимозаменяемые токены (NFT) связаны с блокчейном и криптовалютами;

— практические примеры использования NFT в искусстве, музыке, играх, недвижимости и других областях;

— как создать свой NFT и извлечь из него прибыль.

Все, кто придут на встречу с гаджетами, смогут сразу же создать свой NFT.

По традиции, партнер лектория — АНО «Цифровой регион», который отвечает за викторину, призы и техническую поддержку мероприятия.

Вход свободный, начало в 19:00, сквер у Городских рядов, центральная сцена.