В Ярославле мужчину насмерть зажало в лифте
В Ярославле 53-летнего мужчину насмерть зажало в лифте. Об этом сообщило издание «Про Город Ярославль».
Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля.
Мужчина чинил лифт. Тот поехал и придавил его.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Для определния точной причины смерть назначена судмедэкспертиза.
По информации источников издания, мужчина умер не из-за травмы, полученной в лифте. Скорее всего, у него были иные проблемы со здоровьем. Предположительно, во время работы мужчине стало плохо, и он случайно нажал на кнопку в лифте и его зажало.