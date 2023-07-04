В Самаре молодой человек убил бывшую невестку якутского миллиардера
В Самаре мужчина убил бывшую невестку якутского миллиардера. Об этом пишет Baza.
Молодой человек встретился с девушкой 3 июля, чтобы купить у нее джип. На встрече ударил ее ножом в шею, затолкал в салон и уехал. По дороге на улице Водников мужчина выбросил раненую из машины и отправился дальше. В результате девушка погибла.
Отмечается, что погибшей оказалась Екатерина — бывшая невестка миллиардера Александра Карася, занимавшегося золотодобычей в Якутии.
Вскоре недалеко от места, где мужчина выбросил девушку, обнаружили угнанный автомобиль. Через некоторое время нашли и преступника. Он успел уехать из Самарской области на другом автомобиле.