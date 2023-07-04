Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
25°
Срд, 05
25°
Чтв, 06
28°
ЦБ USD 89.33 0.95 04/07
ЦБ EUR 97.26 1.24 04/07
Нал. USD 88 / 91.15 04/07 15:57
Нал. EUR 97.1 / 98.09 04/07 15:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
6 394
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
5 765
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
Руководители двух сельхозпредприятий в Рязанской област...
23 июня 12:00
8 301
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
Жалобы на качество жилищно-коммунальных услуг со сторон...
22 июня 14:04
13 725
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Самаре молодой человек убил бывшую невестку якутского миллиардера

В Самаре мужчина убил бывшую невестку якутского миллиардера. Об этом пишет Baza.

Молодой человек встретился с девушкой 3 июля, чтобы купить у нее джип. На встрече ударил ее ножом в шею, затолкал в салон и уехал. По дороге на улице Водников мужчина выбросил раненую из машины и отправился дальше. В результате девушка погибла.

Отмечается, что погибшей оказалась Екатерина — бывшая невестка миллиардера Александра Карася, занимавшегося золотодобычей в Якутии.

Вскоре недалеко от места, где мужчина выбросил девушку, обнаружили угнанный автомобиль. Через некоторое время нашли и преступника. Он успел уехать из Самарской области на другом автомобиле.