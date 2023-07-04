В Рязанской области врача-терапевта подозревают в злоупотреблении полномочиями
В Рязанской области в отношении врача-терапевта возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).
В феврале-марте 2023 года участковый врач-терапевт не смог выполнить план по диспансеризации. Чтобы избежать наказания и получить премию, он попросил медсестер, которые были не в курсе о его намерениях, чтобы те отметили в документах 15 человек, которые якобы прошли медобследования.
Сейчас в размах уголовного дела проводят проверку.