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В Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло»

В Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.

В полиции напомнили, что перевозка детей младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля должна сопровождаться ремнем безопасности и детской удерживающей системой.

Перевозка детей от семи до 11 лет должна сопровождаться либо с использованием детских удерживающих систем, либо при помощи ремней безопасности. На переднем же сидении нужно использовать удерживающие системы.

За нарушение правил водителям грозит штраф в размере 3000 рублей.