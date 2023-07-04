В Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло»
В Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.
В полиции напомнили, что перевозка детей младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля должна сопровождаться ремнем безопасности и детской удерживающей системой.
Перевозка детей от семи до 11 лет должна сопровождаться либо с использованием детских удерживающих систем, либо при помощи ремней безопасности. На переднем же сидении нужно использовать удерживающие системы.
За нарушение правил водителям грозит штраф в размере 3000 рублей.