В Рязани задержали 57-летнего нетрезвого мужчину за рулем авто
В Рязани патрульные полицейские 3 июня задержали нетрезвого водителя за рулем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
В 21:00 по улице Либкнехта правоохранители заметили автомобиль Фиат Браво, который петлял из стороны в сторону. После остановки авто выяснилось, что за рулем находится 57-летний водитель в состоянии акогольного опьянения. Экспертиза выявила, что в крови у мужчины содержится 0,494 миллиграмма спиртного.
В отношении рязанца составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.