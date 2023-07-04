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В Рязани продолжили благоустройство ярмарочного пространства возле ЦНТИ

В Рязани продолжили благоустройство ярмарочного пространства в Московском микрорайоне возле ЦНТИ. На этой площадке проходят ярмарки, где товаропроизводители со всей области предлагают жителям города продукцию местного производства по доступным ценам. Однако торговля велась в некомфортных условиях для продавцов и покупателей, поэтому на уровне правительства региона принято решение о проведении благоустройства.

Средства на реализацию проекта выделены из бюджета области, организатором ярмарки выступит Агентство развития бизнеса. Подрядчик приступил к работам в июне 2023 года, и сейчас на объекте проходят земляные и дорожные работы, прокладка коммуникаций. Уже на ближайшей неделе площадка ярмарки будет выровнена и заасфальтирована, а к концу июля планируется обустроить экопарковку и мусорную зону, установить скамейки и урны, провести озеленение.

В августе начнется благоустройство еще одного пространства — возле ТЦ «Кит» в микрорайоне Канищево.

«Лично контролирую процесс работ на территории, чтобы все было сделано качественно и в срок, — отметила на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова. — На площадках продолжатся ярмарки выходного дня. Участие в них товаропроизводителей останется бесплатным, но критерии отбора продавцов изменятся — станут более прозрачными для исключения перекупщиков».

Вопросы по благоустройству и организации торговли можно задать по телефону центра развития потребительского рынка +7 (4912) 600-516.