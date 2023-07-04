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В Рязани 5 июля отключат горячую воду на 12 улицах

В Рязани с 5 июля отключат горячую воду на некоторых улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 5 по 6 июля воды не будет по следующим адресам:

  • улица Кальная, дома № 11 (д/сад № 26), № 15, № 17 (школа № 73);
  • улица Быстрецкая, дома № 19 корпус 1, № 20, № 23, № 24 (бассейн РГУ), № 25,№ 26 (д/сад № 36);
  • улица Есенина, дом № 1б;
  • улица Касимовское шоссе, дом № 13;
  • улица Новая, дома № 68/22, № 84;
  • площадь Попова, дом № 6/6;
  • улица Попова, дома № 18, № 19/43, № 22/51;
  • улица Радиозаводская, дома № 1, № 1 корпус 1, № 1 корпус 2, № 11/27;
  • улица Совхозная, дом № 6;
  • улица Фирсова, дом № 29;
  • улица Электрозаводская, дом № 51.

С 5 по 18 июля воды не будет на пяти улицах:

  • улциа Кальная, дома № 18, № 18 корпус 1, № 22 корпус 1 (д/сад № 41), № 23, № 24, № 25, № 31, № 33, № 35, № 38, № 42;
  • улица Макаренко, дом № 1 (школа-интернат);
  • улица Быстрецкая, дома № 9, № 9 корпус 1, № 15;
  • улица Касимовское шоссе, дома № 23 корпус 2, № 23 корпус 3, № 25/1, № 25/2, № 27;
  • улица Новая, дома № 27, № 27а.