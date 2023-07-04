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В Рязань поступит 20 новых троллейбусов из Санкт-Петербурга

В Рязань поступит 20 новых троллейбусов из Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 4 июля, на заседании правительства сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

Бранов сообщил, что все 20 троллейбусов в хорошем состоянии. Первые пять троллейбусов Рязань получит в ближайшее время. Остальные поступят в регион до октября.

Губернатор Павел Малков рассказал, что правительство не отказывается от планов по приобретению новых машин.

«Мы изыскиваем возможность приобрести новые троллейбусы. Когда будем рассматривать поправки в бюджет, постараемся внести туда этот пункт. Сейчас смотрим, как развивается экономическая ситуация, как идут поступления в бюджет. Но это один из приоритетов. Думаю, что в этом году мы еще постараемся новые троллейбусы приобрести», — отметил губернатор.

Ранее в Рязань поступили 39 новых троллейбусов.