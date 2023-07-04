В Новосибирске пьяная девушка вломилась в чужую квартиру

В Новосибирске пьяная девушка вломилась в чужую квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в квартире на улице Троллейной.

Как рассказала хозяйка квартиры, ее разбудила непонятная возня в кровати около 3:00. Она подумала, что проснулся ее молодой человек. Включив свет, она увидела в постели незваную гостью. Незнакомка представилась, мяукнула и закинула на стол свои носки.

Девушку удалось выставить с большим трудом — она сопротивлялась и возмущалась, что пара портит ей утро. После этого она долго стучала и звонила в дверь.

Полицейские приехали, когда гостья удалилась. Выяснилось, что девушка живет в другом доме, а здесь была в гостях. По словам ее знакомых, она перепила алкоголя из-за того, что скучает по парню, который в армии.

Сама девушка отказалась объяснять причины поведения.