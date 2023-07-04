В МВД утвердили порядок ограничения права военнообязанных в управлении машины из-за неявки в военкомат

МВД России утвердило порядок ограничения права управления автомобилем тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета из-за неявки по повестке в военкомат. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

«При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — указано в документе.

В приказе отмечается, что в течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД информация об ограничении права на управление транспортным средством поступает в федеральную информационную систему Госавтоинспекции. «При поступлении сформированного в реестре воинского учета решения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами ограничение такого права в отношении физического лица снимаются», — сообщается в документе.