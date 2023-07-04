В Кораблине в ДТП пострадал мотоциклист
В Кораблине в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в понедельник, 3 июля, примерно в 23:15, около дома № 13 по улице Маяковского.
По предварительной информации, 30-летняя местная жительница на Renault Sandero не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом Honda, которым управлял 23-летний кораблинец.
В результате аварии мотоциклист получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.