В Госдуме предложили допускать к данным пациента только лечащего врача

В Госдуме предложили допускать к данным пациента только лечащего врача. Об этом сообщили в Telegram-канале «Газета.RU».

Согласно законопроекту, для доступа к личным данным пациента понадобится письменное или электронное согласие.

По словам издания, доступ к медицинской тайне стоит ограничить для полиции, работодателей и даже для искусственного интеллекта.

Отмечается, что проект разработан для «снижения случаев злоупотребления правом медицинских организаций получать и использовать сведения, содержащие врачебную тайну пациента».