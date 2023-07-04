В Госдуме предложили допускать к данным пациента только лечащего врача
В Госдуме предложили допускать к данным пациента только лечащего врача. Об этом
Согласно законопроекту, для доступа к личным данным пациента понадобится письменное или электронное согласие.
По словам издания, доступ к медицинской тайне стоит ограничить для полиции, работодателей и даже для искусственного интеллекта.
Отмечается, что проект разработан для «снижения случаев злоупотребления правом медицинских организаций получать и использовать сведения, содержащие врачебную тайну пациента».