В Екатеринбурге автомат по продаже воды убил подростка
В Екатеринбурге автомат по продаже воды убил подростка. Об этом июня сообщает Shot.
15-летний мальчик с друзьями играл в футбол. Когда мяч улетел через забор, мальчик за ним полез. В это время он докоснулся до аппарата и его ударило током. Прибывшие на место врачи уже не смогли ничем помочь.
Отмечается, что аппарат по продаже воды был незаконно подключен к одной из частных электроустановок. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Собственник пока не задержан.