В Архангельской области 15-летний подросток полгода насиловал трех мальчиков

В Архангельской области 15-летний подросток полгода насиловал трех мальчиков. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Все происходило в селе Красноборск. Об инцидентах стало известно, когда один из пострадавших рассказал полицейским.

Правоохранители выяснили, что девятиклассник, состоявший на учете в ПДН за побои, с декабря 2022 года насиловал трех подростков, Это происходило в заброшенных зданиях, куда он затаскивал их, угрожая ножом. Последний эпизод был в июне.

Жертвами стали двое 12-летних мальчиков, учеников четвертого класса (на учете ПДН не состоят), и 11-летний пятиклассник, состоящий на учете ПДН за кражу.

Подростка задержали, он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних». Максимальное наказание — 20 лет колонии.