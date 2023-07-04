Сараевские приставы разыскивают Владимира Макарова, задолжавшего более 100 тысяч рублей
Сараевские приставы разыскивают Владимира Макарова, задолжавшего более 100 тысяч рублей. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Как рассказали в отделе судебных приставов, за мужчиной числится налоговая задолженность. Поскольку он не проживает по месту жительства, его объявили в розыск. Также не установлено местонахождение его имущество, которое можно было бы арестовать или продать в счет погашения долга. Это автомобили ГАЗ-2752, Volvo 850 и Opel Vectra.
Тех, кому известно местонахождение должника и его имущества, просят обращаться по телефону: 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.