Рязанские полицейские помогли ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи

Рязанские полицейские помогли ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел на 543 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

К сотрудникам Госавтоинспекции отдела МВД России по Рязанскому району обратился житель Тульской области. Он сообщил, что у его сына-подростка сильно заболел живот и ему требуется неотложная помощь.

Экипаж в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Сергея Арлашина и инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Антона Степушина незамедлительно доложил об этом в дежурную часть. Было принято решение доставить ребенка в медучреждение на патрульном автомобиле.

Соблюдая меры предосторожности, инспекторы быстро доставили ребенка до нужного адреса. Убедившись, что мальчик в руках специалистов и его жизни ничего не угрожает, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к своим обязанностям.