Путин рассказал, что помогло остановить мятеж Евгения Пригожина
Президент России Владимир Путин рассказал, что помогло остановить мятеж Евгения Пригожина.
«Сплоченность и ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки военного мятежа», — заявил глава государства во время саммита ШОС. Трансляция шла на телеканале «Россия-24».
Путин отметил консолидацию российского общества. Также российский лидер поблагодарил страны, оказавшие поддержку во время мятежа.