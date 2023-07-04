Поезд «Москва — Анапа» застрял в Рязанской области

Поезд «Москва — Анапа», следующий через Воронеж, застрял в Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воронеж № 1».

Инцидент произошел утром во вторник, 4 июля.

Пассажиры пожаловались на долгую задержку. При этом отмечается, что в вагонах не работали туалеты и кондиционеры.

По словам пассажиров, поезд задержали из-за сломавшегося локомотива.

«Все время, пока мы стояли на станции Александро-Невская, ждали вспомогательный локомотив. Он наконец приехал и теперь дотянет нас до Мичуринска. Там локомотив поменяют якобы на другой. Значит, мы еще будем стоять. Туалет обещают починить лишь в Ростове», — рассказали пассажиры.

В пресс-службе ЮВЖД сообщили, что поезд задержался на 3 часа 8 минут. Его отправили по назначению: железнодорожники постараются минимизировать время опоздания. Задержка вызвана техническими причинами.