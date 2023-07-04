Под Саратовом семимесячный ребенок внезапно умер во время похода
Под Саратовом семимесячный ребенок внезапно умер во время похода. Об этом сообщил SHOT.
По данным Telegram-канала, инцидент произошел возле села Мордово. Семья из Ульяновска приехала к берегу Волги, чтобы отдохнуть на природе. Рано утром, пока все спали, ребенок во сне начал задыхаться и потерял сознание.
Врачи приехали на место происшествия и зафиксировали, что мальчик умер от синдрома внезапной смерти грудного ребёнка.
Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».