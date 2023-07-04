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На рязанских скотобойнях уничтожили 250 кг мяса

Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения на скотобойнях в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Речь идет об восьми ИП, занимающихся убоем сельскохозяйственных животных, получению мяса, продукции убоя в Рязанском, Ухоловском, Сасовском, Ряжском, Клепиковском, Кораблинском районах и Касимове.

Выявлены нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. Так, при производстве пищевой продукции на предприятиях не были внедрены и не поддерживались в установленном порядке процедуры, основанные на принципах ХАССП.

Помимо этого,

  • отсутствовали документы, подтверждающие проведение дезинфекции помещений и инвентаря;
  • выпускаемая в обращение продукция убоя не подвергалась лабораторным исследованиям в полном объеме;
  • отсутствовали документы, подтверждающие безопасность воды, используемой в процессе убоя и изготовления мясной продукции;
  • в процессе убоя использовалось ржавое оборудование и инвентарь;
  • на одном из предприятий обнаружена обезличенная продукция убоя.

На индивидуальных предпринимателей составили и рассмотрели административные материалы по статье 14.43 КоАП. Их оштрафовали на общую сумму 190 тысяч рублей. Выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.

Обезличенную продукцию убоя в количестве около 250 кг изъяли, привели собственником в негодность и уничтожили.