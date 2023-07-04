На рязанских скотобойнях уничтожили 250 кг мяса

Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения на скотобойнях в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Речь идет об восьми ИП, занимающихся убоем сельскохозяйственных животных, получению мяса, продукции убоя в Рязанском, Ухоловском, Сасовском, Ряжском, Клепиковском, Кораблинском районах и Касимове.
Выявлены нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. Так, при производстве пищевой продукции на предприятиях не были внедрены и не поддерживались в установленном порядке процедуры, основанные на принципах ХАССП.
Помимо этого,
- отсутствовали документы, подтверждающие проведение дезинфекции помещений и инвентаря;
- выпускаемая в обращение продукция убоя не подвергалась лабораторным исследованиям в полном объеме;
- отсутствовали документы, подтверждающие безопасность воды, используемой в процессе убоя и изготовления мясной продукции;
- в процессе убоя использовалось ржавое оборудование и инвентарь;
- на одном из предприятий обнаружена обезличенная продукция убоя.
На индивидуальных предпринимателей составили и рассмотрели административные материалы по статье 14.43 КоАП. Их оштрафовали на общую сумму 190 тысяч рублей. Выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.
Обезличенную продукцию убоя в количестве около 250 кг изъяли, привели собственником в негодность и уничтожили.