Минтранс России планирует ввести новые штрафы для водителей электросамокатов. Об этом сообщили «
Речь идет о введении в КоАП штрафов для несоблюдающих ПДД водителей средств индивидуальной мобильности. Поправки в кодекс позволят рассматривать водителей гироскутеров, электросамокатов и моноколес как полноценных участников дорожного движения.
Как указано в письме, ведомство «прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ».
С марта 2023 года на средства индивидуальной мобильности распространили несколько ограничений: максимальная скорость не должна превышать 25 километров в час, пересечение пешеходного перехода без предварительного спешивания запрещено. Максимальный размер штрафа за нарушения на данный момент — 1500 рублей.