Минтранс России планирует ввести новые штрафы для водителей электросамокатов

Минтранс России планирует ввести новые штрафы для водителей электросамокатов. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на письмо ведомства в Госдуму.

Речь идет о введении в КоАП штрафов для несоблюдающих ПДД водителей средств индивидуальной мобильности. Поправки в кодекс позволят рассматривать водителей гироскутеров, электросамокатов и моноколес как полноценных участников дорожного движения.

Как указано в письме, ведомство «прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ».

С марта 2023 года на средства индивидуальной мобильности распространили несколько ограничений: максимальная скорость не должна превышать 25 километров в час, пересечение пешеходного перехода без предварительного спешивания запрещено. Максимальный размер штрафа за нарушения на данный момент — 1500 рублей.