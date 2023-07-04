Медведев: контрактники и добровольцы демонстрируют высокий уровень поддержки президента

Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать Родину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек.

«Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину. Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти 10 тысяч человек», — приводит агентство слова Медведева.