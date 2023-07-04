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Касимовские полицейские наказали 57-летнюю женщину, воровавшую цветы на городских клумбах

В Касимове женщина выдергивала и забирала цветы с городских клумб. Ее запечатлела камера видеонаблюдения 3 июня.

«Пока одни сажают клумбы и ухаживают за ними, находятся и такие граждане, которые бессовестно воруют с городских клумб цветы. Такой вопиющий случай воровства произошел вчера среди дня на улице Советской!

Женщина, имеющая вполне презентабельный вид решила, что жители города не достойны цветов на городских клумбах и решила их украсть, ее привлекла не одна, а все клумбы, расположенные по улице Советской, из которых она вырывала посаженные цветы и складывала себе в пакет», — написал в своем Telegram-канале глава Касимова Иван Бахилов.

В полиции заявили, что воровку нашли. Ей оказалась 57-летняя женщина.

Отмечается, что ее уже привлекли к административной ответственности. Но к какой именно — не уточняется.