ГИБДД: движение в сторону Солотчи осуществляется по одной полосе
Движение в сторону Солотчи осуществляется по одной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Напомним, на Солотчинском шоссе произошла авария с участием лесовоза и КамаЗА. По данным ГИБДД, пострадавших нет.
В результате происшествия на Солотчинском шоссе образовалась многокилометровая пробка, которая, по словам очевидцев, не может рассосаться уже пять часов.
«Водители выходят из машин. Движение на Солотчу полностью остановилось», — сообщил очевидец.