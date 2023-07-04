ГИБДД: движение в сторону Солотчи осуществляется по одной полосе

Движение в сторону Солотчи осуществляется по одной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Напомним, на Солотчинском шоссе произошла авария с участием лесовоза и КамаЗА. По данным ГИБДД, пострадавших нет.

В результате происшествия на Солотчинском шоссе образовалась многокилометровая пробка, которая, по словам очевидцев, не может рассосаться уже пять часов.

«Водители выходят из машин. Движение на Солотчу полностью остановилось», — сообщил очевидец.