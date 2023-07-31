В Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле, который был в розыске Интерпола

В Сочи сотрудник ГИБДД разбился на мотоцикле, который был в розыске Интерпола. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ДТП произошло в понедельник, 31 июля. Старший инспектор ДПС въехал в дерево на мотоцикле Honda. 38-летний мужчина скончался на месте.

Отмечается, что мотоцикл не был зарегистрирован, по данным баз Интерпола, он числится в розыске за Италией. Также погибший был временно отстранен от работы, так как проходил подозреваемым по делу о получении взятки.