В Санкт-Петербурге мужчина убил брата ножом и сдался полиции

В Санкт-Петербурге мужчина убил брата ножом и сдался полиции. Об этом сообщили «Известия».

Инцидент произошел в баре на улице Луначарского. Во время застолья между родственниками произошла потасовка. Один из мужчин схватился за нож и нанес множество ударов в грудь и живот своему брату. От полученных травм мужчина скончался.

Отмечается, что злоумышленник нанес погибшему 17 ножевых ранений.

После этого мужчина позвонил в полицию и сознался в преступлении. В настоящий момент с ним работают правоохранительные органы.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.