В Самарской области неизвестный на катере изрубил винтом ноги купающейся 12-летней девочке

В Самарской области катер изрубил винтом ноги купающейся 12-летней девочке. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел на реке Сок около села Малая Царевщина. Девочка плавала в 15 метрах от берега в то время, как около нее промчался серо-белый катер, изрезав ноги.

Ее госпитализировали с сильной кровопотерей. Врачи говорят, что врачи делают все возможное. Ампутировать конечности не придется.

Водителя катера сейчас ищут.