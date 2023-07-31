В Ряжском районе полицейские остановили пьяного водителя

В Ряжском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Дегтяное. Полицейские заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого двигался неуверенно. Они решили остановить машину для проверки.

Во время общения с 48-летним водителем, полицейские заметили у него характерные признаки опьянения, а именно: поведение, не соответствующее обстановке, резкое изменение окраски кожных покровов лица.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Его отстранили от управления автомобилем и составили административные материалы