В Рязанской области 1 августа ожидается дождь, град и до +28 градусов

В области будет переменная облачность.

В Рязанской области во вторник, 1 августа, ожидается до +28 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. Температура воздуха ночью +11, +16 градусов, днем +23, +28 градусов.

Ветер южной четверти, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе местами порывы 12-17 м/с.