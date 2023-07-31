МЧС прокомментировало пожар около нефтезавода

В Рязани 31 июля загорелся кирпичный ангар (Южный промузел). Об этом проинформировало региональное МЧС.

Сообщение о возгорании в дежурную службу ведомства поступило в 13:14. На момент прибытия пожарных горела крыша здания размером 60 на 20 метров.

«В 13:45 пожру был присвоен повышенный номер сложности. В 14:06 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Огонь тушили при помощи восьми единиц техники.

Ранее рязанцы сообщили о пожаре рядом с нефтезаводом.