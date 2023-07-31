В Рязани прошел футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето»

В Рязани на стадионе Спартак прошел футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето». Об этом сообщается на сайте регионального минспорта.

В фестивале участвовали более 100 маленьких футболисток. Члены основной и молодежной команд ЖФК «Рязань-ВДВ» подготовили для девочек несколько станций и обучили их базовым элементам. Они научились правильно обрабатывать мяч, попробовали себя в роли вингера и пробили пенальти вратарям профессионального клуба.

После работы по станциям прошел турнир по мини-футболу, в котором приняли участие три команды. Места распределились следующим образом:

1 место — команда из села Чучково;

2 место — команда из Рязани;

3 место — команда из Кораблина.

В конце фестиваля каждая футболистка получила заслуженные призы и автограф от любимого игрока ЖФК «Рязань-ВДВ».

Отметим, что Российский футбольный союз проводит фестиваль «Мы в игре. Лето» в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ второе лето подряд. В прошлом году состоялись 23 фестиваля в 21 городе России. В них приняли участие больше 2500 девочек от 7 до 12 лет. В этом сезоне география проекта заметно расширилась и теперь охватывает все федеральные округа России.