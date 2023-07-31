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В Рязани прошел футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето»

В Рязани на стадионе Спартак прошел футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето». Об этом сообщается на сайте регионального минспорта.

В фестивале участвовали более 100 маленьких футболисток. Члены основной и молодежной команд ЖФК «Рязань-ВДВ» подготовили для девочек несколько станций и обучили их базовым элементам. Они научились правильно обрабатывать мяч, попробовали себя в роли вингера и пробили пенальти вратарям профессионального клуба.

После работы по станциям прошел турнир по мини-футболу, в котором приняли участие три команды. Места распределились следующим образом:

  • 1 место — команда из села Чучково;
  • 2 место — команда из Рязани;
  • 3 место — команда из Кораблина.

В конце фестиваля каждая футболистка получила заслуженные призы и автограф от любимого игрока ЖФК «Рязань-ВДВ».

Отметим, что Российский футбольный союз проводит фестиваль «Мы в игре. Лето» в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ второе лето подряд. В прошлом году состоялись 23 фестиваля в 21 городе России. В них приняли участие больше 2500 девочек от 7 до 12 лет. В этом сезоне география проекта заметно расширилась и теперь охватывает все федеральные округа России.