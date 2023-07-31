В Рязани к школе № 76 проложат пешеходную дорожку за 3,7 миллионов рублей

В Рязани к школе № 76 проложат пешеходную дорожку и благоустроят территорию за 3,7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 3 млн 750 тысяч рублей. Подрядчик повалит 26 деревьев и произведет корчевку пней, спилит ветки, расчистит территорию от кустов и мусора, проложит тротуарную плитку из брусчатки. А также установит освещение и посеет газоны трех видов.

Работы планируется выполнить до 20 сентября. Напомним, 28 марта в Кальном открыли новую школу № 76.