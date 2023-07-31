Жителю Рязани грозит десять лет колонии за хранение марихуаны

В Рязани 40-летний выходец из Среднеазиатского региона изготавливал и хранил у себя дома наркотики в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, мужчина заготавливал коноплю в сельской местности, затем привозил в Рязань и уже по месту жительства на улице Колхозной изготавливал наркотик. В ходе обыска полиция изъяла 322 грамма марихуаны и электросушилку, на которой мужчина сушил сырье.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Ему грозит лишение свободы сроком на десять лет.