В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР, в Запорожской и Херсонской областях.

Журналисты также сообщают о серии ударов по Бериславу в Херсонской области. Отмечается, что там находятся машиностроительный завод и многочисленные заброшенные ангары, переоборудованные под склады и стоянки для боевой техники ВСУ.

Ранее Шойгу заявил, что ВС РФ сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ.