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В Госдуме предложили разрешить некоторым семьям использовать маткапитал для покупки автомобиля
Согласно законопроекту, использовать деньги маткапитала на покупку машины могут разрешить многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида

В Госдуме предложили разрешить некоторым семьям использовать маткапитал для покупки автомобиля. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Отмечается, что проект подготовлен к внесению в нижнюю палату парламента.

Согласно законопроекту, который разработали депутаты, использовать деньги маткапитала на покупку машины могут разрешить многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида

Как пояснил Нилов, сейчас средства маткапитала имеют строго целевой характер и приобретение автомобиля с использованием этих денег не предусмотрено.

«В то же время автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребёнка-инвалида, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. Особенно необходим автомобиль семьям, проживающим в сельской местности», — говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающие возможность направления средств (части средств) маткапитала на приобретение автомобиля как нового, так и бывшего в употреблении.

Уточняется, что автомобиль должен быть произведён на территории РФ и использоваться для перевозки пассажиров.

Согласно законопроекту, он не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение трёх лет с момента его регистрации, что позволит избежать злоупотреблений в части обналичивания средств маткапитала.

Инициатива направлена для получения заключения в правительство и подготовлена к внесению в Госдуму.