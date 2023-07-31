В Чувашии во время шторма один ребенок погиб и еще один пропал без вести

В Чувашии 29 июля во время шторма перевернулась лодка с детьми. Есть погибший и пропавшие без вести. Об этом сообщает Baza.

Трагедия случилась около острова Амоксары. Вечером там отдыхали два брата на лодке. К ним подошла компания людей и попросила помочь перебраться на берег. Мужчины согласились. В лодку «Казанка», помимо братьев, забрались шесть детей и две женщины.

В 18:30 лодка отъехала от острова, а через 15 минут попала в шторм. Судно оказалось в воде. На место прибыли спасатели, достали из воды семь человек, которых госпитализировали.

Ребенок, которому было меньше года, погиб.

Восьмилетний мальчик, а также водитель лодки пропали без вести.