Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 31
25°
Втр, 01
24°
Срд, 02
27°
ЦБ USD 90.98 0.96 29/07
ЦБ EUR 99.96 -0.26 29/07
Нал. USD 89.27 / 92.8 31/07 09:25
Нал. EUR 98.57 / 101.5 31/07 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
3 904
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
2 848
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
4 106
Volkswagen из Китая. Что представляет собой суббренд JETTA и где в Ряз...
Автомобили JETTA — это плод сотрудничества немецкой ком...
26 июля 10:37
5 127
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
The Times: Британия утилизировала 43 танка Challenger, которые могла бы передать Украине

Британское минобороны утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могло быть переданы Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Times.

«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов», — сообщают иностранные журналисты.

Отмечается, что ремонт техники признали экономически нецелесообразным. Утилизация происходила в 2010—2014 годах. На нее потратили 4,3 миллиона фунтов.

Военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп сообщил, что Challenger 2 были одними из менее используемых танков. По его словам, содержать их консервацию было дорого, а в Европе тогда не было крупных конфликтов, где они бы пригодились.