The Times: Британия утилизировала 43 танка Challenger, которые могла бы передать Украине

Британское минобороны утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могло быть переданы Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Times.

«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов», — сообщают иностранные журналисты.

Отмечается, что ремонт техники признали экономически нецелесообразным. Утилизация происходила в 2010—2014 годах. На нее потратили 4,3 миллиона фунтов.

Военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп сообщил, что Challenger 2 были одними из менее используемых танков. По его словам, содержать их консервацию было дорого, а в Европе тогда не было крупных конфликтов, где они бы пригодились.