Шойгу: ВС РФ сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ

Шойгу заявил, что ВС РФ сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Объединенная группировка войск ВС РФ продолжает активные действия на всех направлениях, сосредоточена на ослаблении боевых возможностей ВСУ», — приводит издание слова министра обороны.

Шойгу также заявил, что Киев сосредоточился на терактах по гражданской инфраструктуре РФ на фоне неудачного «контрнаступления» ВСУ.

«В связи с терактами Киева по объектам в РФ приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря», — добавил Шойгу.