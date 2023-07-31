Шойгу: ВС РФ сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ
Шойгу заявил, что ВС РФ сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ. Об этом
«Объединенная группировка войск ВС РФ продолжает активные действия на всех направлениях, сосредоточена на ослаблении боевых возможностей ВСУ», — приводит издание слова министра обороны.
Шойгу также заявил, что Киев сосредоточился на терактах по гражданской инфраструктуре РФ на фоне неудачного «контрнаступления» ВСУ.
«В связи с терактами Киева по объектам в РФ приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря», — добавил Шойгу.