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Рязанские гребцы завоевали семь медалей на Всероссийских соревнованиях

Рязанские гребцы завоевали семь медалей на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Соревнования прошли с 24 по 30 июля в Воронеже. Гребцы до 17 лет выступили в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Также спортсмены соревновались на дистанции 5000 метров и в эстафетах на 200 метров.

Во Всероссийские соревнованиях до 15 лет рязанцы завоевали 4 медали:

  • 2 место в байдарке-двойке в заплыве на 1000 метров заняли Ника Максименко и Варвара Нечипоренко (СШОР «Олимпиец», тренеры — бригада ЗТР Владимира Тебенихина и ЗТР Наталии Тебенихиной).
  • 2 место в каноэ-двойке в заплыве на 1000 метров заняли Трофим Чернов (СШОР «Лидер», тренеры — ЗТР Елена Иванова, Владимир Клинов) и Иван Какушкин (СШОР «Лидер», тренеры — Николай Андин, Василий Акутин, Ольга Галахова, Иван Кислов).
  • 3 место в каноэ-двойке в заплыве на 500 метров заняли Александр Везенов и Иван Давыдов (СШОР «Олимпиец», тренер Юрий Губанов).
  • 2 место в байдарке-одиночке в заплыве на 200 метров занял Арсений Медведев (СШОР «Олимпиец», тренеры — бригада ЗТР Владимира Тебенихина и ЗТР Наталии Тебенихиной).

В командном зачете Рязанская область заняла 9 место из 35 регионов.

В первенстве России до 17 лет рязанцы заняли три медали:

  • 2 место в байдарке-двойке в заплывах на 1000 метров заняли Анастасия Чернецова и Софья Муромцева (СШОР «Лидер», тренеры — Николай Андин, Василий Акутин, Ольга Галахова, Иван Кислов).
  • 3 место в каноэ-четверке в заплыве на 500 метров и 3 место в каноэ-четверке в заплыве на 200 метров заняли Максим Маевский (СШОР «Олимпиец», тренера Юрий Губанов), Матвей Максяев (СШОР «Лидер», тренеры — Николай Андин, Василий Акутин, Ольга Галахова, Иван Кислов), Архип Липкин и Александр Долгов (СШОР «Лидер», тренеры — ЗТР Елена Иванова, ЗТР Юрий Худоба и Владимир Клинов).

В командном зачете Рязанская область заняла 10 место из 35 регионов.

По итогам выступлений на первенстве сборная Рязанской области завоевала право на участие в полном составе в летней Спартакиаде учащихся 2024 года.