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Рязанская прокуратура проверит обстоятельства массовой гибели рыбы в Рюминском пруду

Рязанская прокуратура проверит обстоятельства массовой гибели рыбы в Рюминском пруду. Об этом сообщает «КП Рязань».

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту гибели серебряных карасей в Рюминском пруду в ЦПКиО.

«Организовано обследование водоема с привлечением специалистов, проведение необходимых исследований. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

Ранее появились кадры с места гибели рыбы.