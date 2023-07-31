Рязанская область заняла 53 место по доступности бензина для населения

РИА Новости составило рейтинг по доступности бензина для населения. Рязанская область расположилась на 53 месте из 85.

В июне 2023 года рязанцы со средней зарплатой могли приобрести 852 литра бензина АИ-92. Цена литра топлива составляла 48,12 рубля. С начала года «92-й» подорожал на 3,8%.

Отметим, что всех больше бензина АИ-92 в июне могли позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2581 литр. Его цена — 45,80 рубля. С начала года он подорожал на 5,8%.

Всех меньше бензина могли приобрести жители Ингушетии — 605 литров АИ-92. Цена топлива — 48,35 рубля за литр. С начала года он подорожал на 0,3%.